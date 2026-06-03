Вестник Кавказа

Отношения с Азербайджаном вернулись к позитивному ритму – МИД РФ

Отношения с Азербайджаном вернулись к позитивному ритму – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России оценили текущий уровень развития отношений. В министерстве отметили, что они имеют очень хорошие перспективы.

Отношения России и Азербайджана возвратились к нормальному позитивному ритму. Об этом заявил 4 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он отметил, что отношений Москвы и Баку много перспектив.

"Российско-азербайджанские отношения возвратились к нормальному, динамичному, позитивному ритму. Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям – по сути, по всем"

– российский дипломат

Он также обратил внимание на то, что предприниматели двух стран обладают очень широким спектром для взаимовыгодного сотрудничества.

Среди сфер взаимодействия замминистра назвал транспорт, передовые технологии, логистику, промышленную кооперацию, транспортное машиностроение, туризм, культуру и образование.

Он также поделился своим мнением о возможном сближении Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, (так как) их настрой прежде всего важен"

– Михаил Галузин

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