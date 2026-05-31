Названы самые дешевые курорты на Черном море в 2026 году

Туроператоры перечислили черноморские курорты, которые предлагают недорогой отдых летом 2026 года. Прежде всего стоит присмотреться к Анапе и окрестностям.

Российские туроператоры рассказали, где в этом году летом можно дешевле всего отдохнуть на Черном море.

Анапа и окрестности признана самым дешевым курортным районом, при этом самый дешевый курорт сезона – Николаевка в Крыму.

Отдых в Анапе этим летом обойдется дешевле, чем в Геленджике или Крыму, а отели, желая привлечь туристов, объявляют акции и скидки.

"Туры пока продаются по антикризисным ценам. Курорт дешевле Крыма на 15% и Геленджика – на 10-15%

– вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин

До 50% номеров в Анапском районе уже забронированы, в среднем отдых продолжительностью 10 дней на одного человека обойдется в 45 тыс рублей. При этом многие отели предлагают скидки 10-15%, а также бесплатно размещают детей.

Тем, кто ищет бюджетного отдыха, стоит искать отели в поселках возле Анапы.

"В Анапе, например, поселок Витязево предлагает отели дешевле, чем в центре Анапы. Также можно обратить внимание на Сукко и станицу Благовещенскую"

– глава отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let's Fly Сергей Васин

Помимо Анапы, туристам с ограниченным бюджетом стоит присмотреться к Крыму, а именно, к поселку Николаевка недалеко от Симферополя. Пансионаты там предлагают неделю отдыха на двоих с трехразовым питанием за 50-58 тыс рублей.

Также недорогой летний отдых можно найти на небольших кубанских курортах: Лазаревское, Дивноморское, Кабардинка, Архипо-Осиповка, поселки Туапсинского района, Хостинский район, передает АТОР.