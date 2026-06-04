Вестник Кавказа

В Армении задержали экс-мэра Еревана

В Армении задержали экс-мэра Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-мэр Еревана Бегларян заинтересовал правоохранительные органы Армении. Чиновник обвиняется в отмывании и должностных преступлениях.

Силовые структуры Армении задержали бывшего градоначальника Еревана Гагика Бегларяна, передают армянские СМИ со ссылкой на источники. Чиновник проходит фигурантом по делу об отмывании и превышении должностных полномочий. 

"Бегларян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Он задержан. В суд подано ходатайство о его аресте"

– СМИ 

Отметим, что Бегларян руководил администрацией армянской столицы с 2009 по 2010 годы. С 2012 по 2016 годы он возглавлял транспортное ведомство РА.

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