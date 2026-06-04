В Армении задержали экс-мэра Еревана

Экс-мэр Еревана Бегларян заинтересовал правоохранительные органы Армении. Чиновник обвиняется в отмывании и должностных преступлениях.
Силовые структуры Армении задержали бывшего градоначальника Еревана Гагика Бегларяна, передают армянские СМИ со ссылкой на источники. Чиновник проходит фигурантом по делу об отмывании и превышении должностных полномочий.
"Бегларян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Он задержан. В суд подано ходатайство о его аресте"
– СМИ
Отметим, что Бегларян руководил администрацией армянской столицы с 2009 по 2010 годы. С 2012 по 2016 годы он возглавлял транспортное ведомство РА.