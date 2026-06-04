Российской экономике ничто не угрожает – Путин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил об отсутствии каких-либо угроз для российской экономики.

Угроз для экономики России ни сейчас, ни в скором будущем не предвидится, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ни сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз (экономике страны - ред.) мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат"

– Владимир Путин

Глава государства сообщил о росте зарплат в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции) примерно на треть за последние пять лет, оценив этот темп как высокий.

"Дальнейший уверенный рост зарплатных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы"

– Владимир Путин

Президент также прокомментировал нынешнюю ситуацию в российской экономике, а именно замедление роста ВВП и ряд других тенденций. Он пояснил, что такие меры предпринимаются осознанно для укрепления "здоровья" экономики РФ, ее макроэкономических показателей.

"Мы сознательно идем на охлаждение экономики"

– Владимир Путин

В то же время он напомнил, что перед правительством ранее была поставлена задача – с 2027 года снова выйти на устойчивые темпы роста экономики РФ.

Глава государства коснулся и темы санкций против РФ. Он подчеркнул, что рестрикции наносят больший вред их "авторам", чем собственно России.

Он указал на развитие экономики России вопреки санкционному давлению и уходу ряда компаний из страны.

"Там, где выгодно, у нас ничего не прекращалось, у нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проектов. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас"

– Владимир Путин