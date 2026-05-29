Гросси: США и Иран близки к соглашению по ядерному вопросу

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил мнение о том, что Вашингтон и Тегеран уже очень близки к согласованию сделки по ядерной тематике.

Соединенные Штаты и Иран в скором времени придут к окончательному мнению по вопросу иранской ядерной программы, такое заявление сделал в ходе пресс-конференции в Вене глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии находится в постоянном контакте с представителями и Вашингтона, и Тегерана.

"Как вы знаете, мы не являемся стороной нынешнего процесса, однако поддерживаем отдельные контакты с обеими сторонами. По нашему ощущению, они (США и Иран - ред.), похоже, довольно близки к согласованию"

– Рафаэль Гросси

При этом, он подчеркнул, что остальные вопросы урегулирования конфликта вокруг Ирана не входят в его компетенцию.

Однако, по словам Гросси, окончательные выводы пока делать не стоит.

"Поэтому я бы сказал, что существует вполне реальная вероятность того, что как минимум такое соглашение будет достигнуто, а дальше посмотрим"

– Рафаэль Гросси