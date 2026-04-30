В курорты Северного Кавказа будут инвестировать молодые предприниматели

Интенсив для молодых предпринимателей "Потенциал регионов. Экономика притяжения" поведут в СКФО осенью 2026 года. Его проведение направлено на развитие курортного потенциала региона.

На Северном Кавказе пройдет Интенсив "Потенциал регионов. Экономика притяжения" для молодых предпринимателей, целью которого является разработка проектов для горных курортов СКФО, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Как отметили организаторы, интенсив будет реализован в рамках всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта "Кадры".

В рамках него будут организованы программа активностей, цифровая платформа и другие проекты, уточнила пресс-служба.

"Молодые предприниматели разработают проекты для горных курортов Кавказа: открыта регистрация на интенсив"

– Росмолодежь

Уточняется, что участники разработают всесезонную программу активностей на курортах, организуют цифровую платформу для гостей региона, создадут концепции больших мероприятий для отдыхающих, развития инфраструктуры для семейного отдыха, разработают программы лояльности для постоянных туристов.

Как пояснили организаторы, мероприятие рассчитано для молодых кадров от 18 до 35 лет. Очный этап интенсива пройдет в сентябре текущего года на территории курорта "Мамисон" в Северной Осетии.

Заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев рассказал об особенностях данного форума. По его словам, проект позиционирует как сотворчество и диалог.

"Это не формат, где мы учим молодежь, как нужно вести бизнес, здесь планируется сотворчество, диалог. Главная задача, которую мы ставим перед участниками, - создавать проекты, которые будут давать стабильный всесезонный турпоток"

– Рустам Тапаев

Он подчеркнул, что это полноценный предпринимательский формат, где молодые команды решают задачи в интересах крупного заказчика.

