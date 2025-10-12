Метро Москвы расширится на более чем 30 станций

В ближайшие годы в Москве появится более 30 новых станций метро. В планах до 2032 года частичный запуск новой ветки и продление существующих линий.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ-2026 рассказал о планах по развитию метрополитена столицы на ближайшие семь лет.

"Сегодня в строительстве находятся сразу три линии - второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. <…> В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 км линий"

– Владимир Ефимов

В 2026 году будет запущен первый участок Рублево-Архангельской линии, к 2029 году московское метро придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, также планируется продлить существующие ветки метро, поделился он, передает ТАСС.

В метро Москвы на сегодня действует 275 станций, не включая МЦК.