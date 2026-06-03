Армия Ливана взяла под контроль Диббин на юге страны

Из города Диббин, согласно достигнутым договоренностям, вышли военные Израиля, теперь город контролирует армия Ливана. Она должна будет противостоять вылазкам движения "Хезболла".

На юге Ливана контроль над Диббином вернулся к ливанской армии, это произошло после того, как Израиль вывел из города свои войска.

Согласно заявлению армии Ливана, ведется подготовка к возвращению в Диббин населения: расчищен проезд по шоссе, которое соединяет город с соседними Марджаюн и Ибль-эс-Саки, ведется разминирование.

Новостной портал Lebanon Debate отмечает, что военные взяли Диббин под контроль в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в США 2-3 июня. Диббин стал первым городом, который освободили израильские военные, если армия Ливана сможет контролировать ситуацию и сдерживать движение "Хезболла", то начнется следующий этап перехода территорий на юге Ливана под контроль армии.