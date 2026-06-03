Вестник Кавказа

Армия Ливана взяла под контроль Диббин на юге страны

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Из города Диббин, согласно достигнутым договоренностям, вышли военные Израиля, теперь город контролирует армия Ливана. Она должна будет противостоять вылазкам движения "Хезболла".

На юге Ливана контроль над Диббином вернулся к ливанской армии, это произошло после того, как Израиль вывел из города свои войска.

Согласно заявлению армии Ливана, ведется подготовка к возвращению в Диббин населения: расчищен проезд по шоссе, которое соединяет город с соседними Марджаюн и Ибль-эс-Саки, ведется разминирование.

Новостной портал Lebanon Debate отмечает, что военные взяли Диббин под контроль в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в США 2-3 июня. Диббин стал первым городом, который освободили израильские военные, если армия Ливана сможет контролировать ситуацию и сдерживать движение "Хезболла", то начнется следующий этап перехода территорий на юге Ливана под контроль армии.

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