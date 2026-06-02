В "Хезболла" отказались разоружаться на фоне перемирия Израиля и Ливана

Движение "Хезболла" несмотря на заявления о том, что Израиль и Ливан достигли соглашения в США по перемирию, не готово разоружаться. Представитель радикалов заявил, что противостояние продолжается.

Радикальное движение "Хезболла" в ответ на информацию о достижении в США соглашения между Израилем и Ливаном по прекращению огня сообщило, что не намерено разоружаться.

Заявление заместителя председателя Политического совета "Хезболла" Махмуда Гамати приводит иранское агентство Fars.

"Все усилия США и Израиля потерпят неудачу. Противостояние продолжается, и сопротивление все еще на ногах. США и Израиль не имеют никакого права вмешиваться в вопрос разоружения движения сопротивления, поскольку это внутреннее дело Ливана"

– Махмуд Гамати

Ранее в Госдепе сообщили о достижении Израилем и Ливаном соглашения о выполнении условий режима прекращения огня. Главным условием договоренностей стал полный отказ движения "Хезболла" от ведения боевых действий.