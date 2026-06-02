Ливан и Израиль договорились о прекращении огня – Госдеп

Представители Ливана и Израиля по итогам прошедших в Вашингтоне двусторонних переговоров достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

Ливан и Израиль в ходе переговоров в Вашингтоне 2-3 июня договорились о введении режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

​Главным условием договоренностей Ливана и Израиля стал полный отказ радикального шиитского движения "Хезболлах" от ведения боевых действий. Группировка также обязана вывести всех боевиков из сектора к югу от реки Литани.

​Стороны при посредничестве США в скором времени приступят к созданию пилотных зон безопасности. Контролировать эти территории будут Вооруженные силы Ливана без вмешательства негосударственных сил, что поспособствует заключению мирного соглашения.

​Дальнейшее взаимодействие Ливана и Израиля по вопросам политики и безопасности продолжится с 22 июня для достижения всеобъемлющего договора.