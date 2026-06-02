Гостиницы Сочи снижают цены в ожидании автотуристов

В июне стоимость номеров в гостиницах Сочи снизилась до 20% из-за падения спроса на отдых, при этом на курорте ожидают массовый заезд туристов на автомобилях.

В Сочи гостиничный бизнес готовится к наплыву автотуристов из-за подорожания авиа- и ж/д билетов. Об этом сообщил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

​Ожидается увеличение числа отдыхающих на электромобилях, в связи с чем представители гостиничного бизнеса прорабатывают вопросы установки зарядных станций. Для туристов планируется открыть перехватывающие парковки на въезде в город и в каждом районе курорта.

​В начале июня средняя загрузка гостиничного фонда составляет 45-65%, достигая в отдельных объектах 85%. При этом из-за общего снижения спроса владельцы объектов размещения снизили цены в текущем месяце на 20%.

​Также в Сочи продолжают открывать новые гостиницы и места для отдыха. Кроме того, на курорте становится больше мест, куда туристы могут приехать с домашними животными.