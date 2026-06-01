Вестник Кавказа

Нетаньяху решил не выносить на голосование перемирие с Ливаном

Нетаньяху решил не выносить на голосование перемирие с Ливаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Израиля раскритиковали предложение о перемирии, обсуждавшееся на встрече в Вашингтоне с представителями Ливана. Премьер еврейского государства сообщил, что голосования по данному соглашению о прекращению огня пока ждать не стоит.

Правительство Израиля не будет голосовать по предложенному при посредничестве Соединенных Штатов соглашению о прекращении огня с Ливаном. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По данным Ynet, накануне состоялось заседание кабмина Израиля, на котором премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что текущая версия документа не будет вынесена на голосование, так как ливанские движение "Хезболла" не соглашается с предложенными условиями, передает Ynet.

Уточняется, что ряд министров подвергли критике предложение перемирии, которое обсуждалось на встрече представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне. Они настаивали на том, чтобы документ был представлен правительству для утверждения до его окончательного согласования.

Однако премьер отверг данное требование, сославшись на то, что фактического соглашения пока не существует.

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