Трамп: США победят в сделке с Ираном

Соединенные Штаты одержат победу над Ираном – дипломатическим или военным путем, такое заявление сделал Трамп. Он отметил, что согласование сделки продвигается хорошо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения соглашения с Ираном продвигается хорошо, американская сторона добьется победы.

В беседе с журналистами в Белом доме американский лидер указал, что суть сделки в том, чтобы Иран открыл Ормузский пролив и лишился возможности стать обладателем ядерного оружия. Соглашение пока не достигнуто.

"Я думаю, что дела идут очень хорошо, но мы посмотрим. Мы победим тем или иным образом. Мы добьемся победы либо на бумаге, либо военным путем"

– Дональд Трамп

Напомним, с 8 апреля между сторонами установлено перемирие, однако периодически стороны обмениваются ударами.