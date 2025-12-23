Вестник Кавказа

"Большой Кавказский биосферный резерват" Азербайджана впервые вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО

"Большой Кавказский биосферный резерват" Азербайджана впервые вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Территория Азербайджана впервые включена во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Решение было принято единогласно.

Первый азербайджанский биосферный резерват вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, рассказали в постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО.

Это произошло в ходе 38-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которая проходит в городе Эрнандариас в Парагвае.

Баку на сессии представляет делегация Минэкологии и природных ресурсов и постпредства Азербайджана при ЮНЕСКО.

На сегодняшнем заседании номинационное досье "Большой Кавказский биосферный резерват" было включено во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Решение было принято единогласно всеми членами комитета.

Стоит отметить, что территория Азербайджана впервые включается во Всемирную сеть биосферных резерватов. А в общей сложности на планете в 142 странах насчитывается 784 биосферных резервата ЮНЕСКО.

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