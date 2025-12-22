Баку и ЮНЕСКО обсудили углубление партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани.
Глава азербайджанского МИДа поздравил Эль-Энани с назначением и пожелал ему успехов в работе.
Перейдя к вопросам сотрудничества, стороны отметили высокий уровень партнерства между Азербайджаном и ЮНЕСКО и подтвердили намерение его углублять. Была отмечена значимая роль Азербайджана в сфере многосторонней дипломатии и диалога культур, а также обсуждены конкретные инициативы Баку и планы организации.
Кроме того, в ходе беседы была подчеркнута важность работы нового гендиректора по укреплению доверия к ЮНЕСКО и недопущению политизации в её деятельности.
В завершение министр проинформировал о 13-й сессии Всемирного форума по урбанизму, Бакинском процессе и предстоящем в 2026 году в Баку Всемирном форуме по межкультурному диалогу, пригласив генерального директора принять в них участие.