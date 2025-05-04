Православную литургию на азербайджанском языке впервые провели в Баку

В Баку, в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц впервые в истории Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ прошла служба на азербайджанском языке.

В столице Азербайджана в православном соборе в честь святых Жен-Мироносиц впервые провели литургию на азербайджанском языке, сообщила пресс-служба Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ.

Как отметили в епархии, это первая такого рода литургия в истории.

Службу возглавил настоятель кафедрального собора Баку протоиерей Дионисий Свечников.

По словам представителей Бакинско-Азербайджанской Епархии, работа по переводу священных текстов на азербайджанский язык началась еще в 2022 году и была активно продолжена год назад, когда вышел первый православный молитвослов на азербайджанском.

Проделанная работа была высоко оценена патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время его визита в Баку в мае текущего года.