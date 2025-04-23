Патриарх Кирилл отслужил литургию в соборе святых Жен-мироносиц в Баку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершил литургию в бакинском кафедральном соборе святых Жен-мироносиц. Служба велась на русском и азербайджанском языках.

Сегодня, в День святых жен-мироносиц, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в кафедральном соборе святых Жен-мироносиц в столице Азербайджана Баку. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Московского патриархата.

Во время литургии в соборе присутствовали посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, представитель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Аслан Султанов.

"Евангелие читалось на азербайджанском и русском языках, также на азербайджанском языке исполнялись некоторые молитвы и песнопения"

– Московский патриархат

После богослужения в православном культурно-религиозном центре Бакинской епархии прошла встреча патриарха Кирилла и Михаила Евдокимова.

Напомним, накануне прошла встреча патриарха Кирилла с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. Патриарх передал главе государства приглашение посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Великой Победы. По завершении встречи патриарх вручил Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.