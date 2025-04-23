Ильхам Алиев принял главу РПЦ. Патриарх Кирилл вручил Мехрибан Алиевой орден княгини Ольги

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева провели встречу с российским патриархом Кириллом. В конце встречи патриарх вручил Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги первой степени.

Сегодня вечером в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента, первой леди Мехрибан Алиевой с главой Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом, прибывшим в республику с визитом.

Как рассказали в Московской патриархии, патриарх передал президенту Азербайджана приглашение посетить Москву 9 мая для участия в центральных торжествах 80-летия Великой Победы. Отмечается, что Ильхам Алиев и патриарх Кирилл говорили о развитии отношений России и Азербайджана.

"Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем. Он очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова, и просил передать приглашение на 80-летие Победы, с тем чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату"

– патриарх Кирилл

Также предстоятель Русской Православной Церкви сообщил, что рад посещать Азербайджан и встречаться с руководством республики.

"Что касается вашей благословенной страны, то всегда как на крыльях летишь сюда. Думаю, это связано с вашей личностью и, конечно, с личностью вашей замечательной супруги"

– патриарх Кирилл

По данным АзерТАджа, по завершении встречи патриарх вручил Мехрибан Алиевой одну из главных наград РПЦ – орден Святой равноапостольной княгини Ольги первой степени.

Патриарх удостоил Мехрибан Алиеву этого ордена за вклад в сохранение традиционных ценностей в азербайджанском обществе.

Напомним, что в 2017 году патриарх Кирилл наградил Мехрибан Алиеву орденом Святой равноапостольной княгини Ольги второй степени.

Завтра патриарх Кирилл проведет литургию в бакинском кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц.