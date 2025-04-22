Патриарх Кирилл начал визит в Азербайджан

Глава РПЦ прибыл сегодня в столицу Азербайджана. В ходе поездки он проведет в воскресенье литургию в кафедральном соборе.

В субботу, 3 мая, с визитом в Баку прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале Русской православной церкви (РПЦ).

"Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку"

– Московский патриархат

В аэропорту "Гейдар Алиев" его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и зампред Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.

Вместе с патриархом в столицу республики прибыл его личный секретарь Раменский Алексий.

В РПЦ отметили, что завтра патриарх возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку. Она начнется в 10:00 по местному времени (09:00 мск).