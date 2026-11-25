Спикер грузинского парламента рассказал о принципе отношений с Россией. Он подчеркнул, что они должны основываться на справедливости.

Принцип отношений Грузии с другими странами, включая Россию, основывается на справедливости. Такое заявление сделал 26 ноября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы всегда придерживаемся одинакового подхода в отношениях с другими странами. Какой подход у нас к Брюсселю, такой же и к Москве. Принцип наших отношений с Брюсселем основан на справедливости, и принцип отношений с Москвой также должен основываться на справедливости"

– спикер парламента

По его словам, если выдвигаются претензии, то они должны быть справедливыми, и ответ на эти претензии тоже должен быть справедливым".

Председатель парламента добавил, что Тбилиси ожидает от Москвы прагматичного подхода, передает "Sputnik Грузия".

"Когда министр иностранных дел России недавно заявил, что приветствует прагматичные подходы, именно об этом и идет речь. Мы также ожидаем прагматичного подхода со стороны Российской Федерации и, прежде всего, рассчитываем на то, что эти отношения, этот диалог будут строиться на принципе справедливости"

– Шалва Папуашвили

Напомним, 19 ноября в Минске прошла встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгия Зурабашвили. После нее Россия и Грузия сообщили о достижении в ходе этих переговоров ряда договоренностей.