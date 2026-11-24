Ученые научились точно определять, какие формы тяжелых металлов содержатся в почве, это позволит разработать эффективные методы очистки земель СКФО от металлов.

Российские исследователи разработали уникальную методику, которая позволит точно определять формы тяжелых металлов в почвах Северного Кавказа, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

"Знание о том, в каких именно формах находятся токсичные тяжелые металлы в почвах, поможет целенаправленно разрабатывать методы восстановления земель, нарушенных горнодобывающей деятельностью. Так, например, можно подобрать сорбенты, которые будут захватывать наиболее опасные подвижные формы металлов, переводя их в стабильное состояние"

– старший научный сотрудник ЮФУ Михаил Киричков

Ученый добавил, что воздействие различных тяжелых металлов на природные экосистемы очень сильно зависит от того, в какой химической форме он находится в почве – некоторые соединения малорастворимы и почти не влияют на флору, другие легко растворяются в воде и усваиваются растениями.

Исследования ЮФУ совместно с НИЦ "Курчатовский институт" проводились на образцах почвы с территории Садонского свинцово-цинкового комбината (Северная Осетия). Удалось определить доли кадмия, свинца, меди, цинка, хрома и других тяжелых металлов в грунте, а также с помощью пучков синхротронного излучения определить состав молекул.

В результате ученые установили, что такие металлы, как свинец, кадмий и медь чаще всего образуют опасные подвижные формы, при этом они были слабо связаны с почвой Северного Кавказа, легко поглощаются растениями и вымываются в грунтовые воды. Устойчивые минеральные формы в основном образуют никель, титан и хром, но с течением времени и под действием окислительных процессов они могут становиться более подвижными. Новые знания помогут специалистов разработать оптимальные подходы для эффективной очистки загрязненных почв СКФО.