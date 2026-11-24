Мэр Сочи сообщил о подготовке курорта к зимнему сезону 2026-2027 годов. Туристам предложат отдых в горах, у моря и оздоровительные программы от 3,5 тыс рублей в сутки.

В Сочи подготовили санаторно-курортную и горнолыжную инфраструктуру к зимнему сезону 2026-2027 годов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин на своей странице в социальной сети.

​Как уточнил глава города, доступность санаторного отдыха обеспечивают социально ориентированная программа "Открытый Юг" и специальное предложение "Туры в столицу здоровья". С декабря 2026 года по май 2027 года в рамках этого предложения задействуют около 5 тыс номеров в сочинских санаториях и отелях.

​По словам Прошунина, стоимость размещения в этих санаториях и отелях по специальному предложению начинается от 3,5 тыс рублей в сутки и включает проживание, питание и базовые оздоровительные услуги.

​Он добавил, что в предстоящем сезоне на горнолыжных курортах Сочи для начинающих и опытных спортсменов будут работать 65 канатных дорог и 125 классифицированных трасс общей протяженностью более 170 км.

​Кроме того, он отметил, что по стратегии до 2030 года власти развивают транспортную доступность, сохраняют облик города и олимпийское наследие, а с НИЦ "Курчатовский институт" исследуют берегоукрепление.