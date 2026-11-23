Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может пройти в Грузии с июля по сентябрь 2027 года. Предполагаемым местом проведения называется Дворец спорта в Тбилиси.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) изучает возможность организации турнира в Грузии в 2027 году. Информация об этом следует из внутреннего документа UFC, который распространился в социальных сетях.

По данным документа, соревнования могут состояться с июля по сентябрь 2027 года на площадке Дворца спорта в Тбилиси.

Отмечается, что переговоры между организацией и грузинской стороной ведутся уже продолжительное время.

Кроме того, в 2027 году UFC планирует провести турниры в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане в рамках расширения своего присутствия в Центральной Азии.