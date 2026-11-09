В Казахстане намерены за десять лет увеличить объем интернет-трафика по Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, пролегающей через Каспий в Азербайджан, до 21 Тбит/с.

Объем интернет-трафика по Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, ведущей из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, к 2036 году должен будет увеличиться до 21 Тбит/с. Такую цифру в ходе заседания правительства озвучил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Он напомнил, что 15 октября текущего года президенты Азербайджана и Казахстана запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи. Она проходит по дну Каспийского моря на расстоянии 380 км. Кабель включает 64 оптических волокна.

Ввод ТВОЛС в эксплуатацию означает появление еще одного цифрового коридора между Азией и Европой. Ее запуск дает возможность диверсифицировать маршруты международного интернет-трафика. Кроме того, значительно расширяются транзитные возможности Азербайджана и Казахстана.