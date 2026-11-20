АБИИ профинансирует проект расширения метро в Баку. Планируется выделение кредита в $800 млн.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) планирует профинансировать проект расширения Бакинского метрополитена, предоставив кредит в $820 млн. В рамках проекта планируется продление "зеленой" линии подземки.
"Проект в настоящее время проходит внутрибанковские процедуры для утверждения на Совете директоров"
– АБИИ
Согласно проекту, предусматривается создание тоннелей из двух путей, протяженность которых составит порядка 8 км. Также будут построены 4 станции.
Проект является составной частью программы властей по развитию Бакинского метрополитена. Правительство планирует потратить на модернизацию подземки $2,4 млрд.