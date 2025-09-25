Гуляющие по центру Баку туристы нередко восклицают: «Это же Париж!» Широкие бульвары, изящные особняки с лепниной, арочные окна, башенки, французский модерн, венецианская готика и неоклассика — всё это действительно напоминает европейские столицы. Сравнение с Парижем не случайно. Оно родилось больше ста лет назад, когда город переживал первый нефтяной бум.

Нефтяной бум, который перекроил город

Во второй половине XIX века на Апшеронском полуострове началась настоящая нефтяная лихорадка. К 1901 году бакинские промыслы давали более половины мировой добычи нефти. Город рос с американской скоростью: население за несколько десятилетий увеличилось в разы. Сюда стекались инженеры, рабочие, предприниматели со всей империи и из Европы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефтяные магнаты — азербайджанцы Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев, а также иностранцы (братья Нобель, Ротшильды) — вкладывали огромные средства не только в скважины, но и в город. Они строили дворцы, банки, театры, школы, больницы. За 15–20 лет вокруг средневекового Ичеришехера появился совершенно новый Баку — европейский по духу и облику.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архитекторы (многие из них — поляки, учившиеся в Петербурге и Европе) создавали здания в эклектичном стиле: неоготика, барокко, ренессанс, модерн, восточные мотивы. Дворец Исмаилия напоминает венецианский Дворец дожей, Филармония — казино в Монте-Карло, дворец Мухтарова — французскую готику. Набережная, бульвары, фонтаны — всё проектировалось с оглядкой на европейские столицы. Поэтому Баку и называют Париж Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку времен АДР

В 1918 году, после распада Российской империи, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика — первое парламентское демократическое государство в мусульманском мире. Она просуществовала всего 23 месяца (до апреля 1920-го), но успела заложить принципиально новые основы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акт о независимости от 28 мая 1918 года провозгласил равенство всех граждан независимо от национальности, религии, сословия и пола. Это было революционно. Женщины получили избирательные права — одними из первых в мире и первыми на всём мусульманском Востоке. В ряде европейских стран (Франция, Италия, Швейцария) женщины добились такого права значительно позже. Азербайджанские женщины участвовали в выборах, работали в государственных учреждениях, хотя в самом парламенте депутатов-женщин в итоге не оказалось — многие отказались от выдвижения.

Республика строила светское государство, развивала образование, культуру, армию. Нефтяные деньги и космополитичная атмосфера Баку помогали этим преобразованиям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эмансипация азербайджанок и культурный расцвет

Еще до АДР просвещенные нефтяные магнаты меняли отношение к женщине. Тот же Тагиев открыл первую в мусульманском мире светскую школу для девочек. В начале XX века в Баку появлялись женщины-врачи, учительницы, актрисы. Культурная жизнь кипела: театры, концерты, газеты, литературные салоны. Многонациональный город (азербайджанцы, русские, армяне, евреи, поляки, немцы) создавал особую творческую среду.

Искусство того времени отражало эту энергию — от архитектуры до живописи и музыки. Баку становился не просто промышленным центром, а местом, где Восток встречался с Западом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку сегодня

Современный Баку продолжает эту линию. Исторический центр времен нефтяного бума сохраняется и реставрируется. Туристы гуляют по тем же улицам, и до сих пор чувствуют парижский дух. А рядом вырастают футуристические Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева (архитектора Захи Хадид) и новые бульвары.

При этом архитектурное и культурное богатство конца XIX — начала XX века остается визитной карточкой города и напоминанием о том, насколько смелым и открытым был Баку сто лет назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэтому сравнение с Парижем — не просто комплимент красивым фасадам. Это признание особого исторического момента, когда нефть, амбиции, европейские идеи и местная энергия создали уникальный город, который и сегодня умеет удивлять сочетанием эпох, стилей и смелости.