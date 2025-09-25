Нефтяной бум, который перекроил город
Во второй половине XIX века на Апшеронском полуострове началась настоящая нефтяная лихорадка. К 1901 году бакинские промыслы давали более половины мировой добычи нефти. Город рос с американской скоростью: население за несколько десятилетий увеличилось в разы. Сюда стекались инженеры, рабочие, предприниматели со всей империи и из Европы.
Нефтяные магнаты — азербайджанцы Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев, а также иностранцы (братья Нобель, Ротшильды) — вкладывали огромные средства не только в скважины, но и в город. Они строили дворцы, банки, театры, школы, больницы. За 15–20 лет вокруг средневекового Ичеришехера появился совершенно новый Баку — европейский по духу и облику.
Архитекторы (многие из них — поляки, учившиеся в Петербурге и Европе) создавали здания в эклектичном стиле: неоготика, барокко, ренессанс, модерн, восточные мотивы. Дворец Исмаилия напоминает венецианский Дворец дожей, Филармония — казино в Монте-Карло, дворец Мухтарова — французскую готику. Набережная, бульвары, фонтаны — всё проектировалось с оглядкой на европейские столицы. Поэтому Баку и называют Париж Кавказа.
Баку времен АДР
В 1918 году, после распада Российской империи, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика — первое парламентское демократическое государство в мусульманском мире. Она просуществовала всего 23 месяца (до апреля 1920-го), но успела заложить принципиально новые основы.
Акт о независимости от 28 мая 1918 года провозгласил равенство всех граждан независимо от национальности, религии, сословия и пола. Это было революционно. Женщины получили избирательные права — одними из первых в мире и первыми на всём мусульманском Востоке. В ряде европейских стран (Франция, Италия, Швейцария) женщины добились такого права значительно позже. Азербайджанские женщины участвовали в выборах, работали в государственных учреждениях, хотя в самом парламенте депутатов-женщин в итоге не оказалось — многие отказались от выдвижения.
Республика строила светское государство, развивала образование, культуру, армию. Нефтяные деньги и космополитичная атмосфера Баку помогали этим преобразованиям.
Эмансипация азербайджанок и культурный расцвет
Еще до АДР просвещенные нефтяные магнаты меняли отношение к женщине. Тот же Тагиев открыл первую в мусульманском мире светскую школу для девочек. В начале XX века в Баку появлялись женщины-врачи, учительницы, актрисы. Культурная жизнь кипела: театры, концерты, газеты, литературные салоны. Многонациональный город (азербайджанцы, русские, армяне, евреи, поляки, немцы) создавал особую творческую среду.
Искусство того времени отражало эту энергию — от архитектуры до живописи и музыки. Баку становился не просто промышленным центром, а местом, где Восток встречался с Западом.
Баку сегодня
Современный Баку продолжает эту линию. Исторический центр времен нефтяного бума сохраняется и реставрируется. Туристы гуляют по тем же улицам, и до сих пор чувствуют парижский дух. А рядом вырастают футуристические Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева (архитектора Захи Хадид) и новые бульвары.
При этом архитектурное и культурное богатство конца XIX — начала XX века остается визитной карточкой города и напоминанием о том, насколько смелым и открытым был Баку сто лет назад.
Поэтому сравнение с Парижем — не просто комплимент красивым фасадам. Это признание особого исторического момента, когда нефть, амбиции, европейские идеи и местная энергия создали уникальный город, который и сегодня умеет удивлять сочетанием эпох, стилей и смелости.