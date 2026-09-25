Российская сторона обратилась к Казахстану за достоверной информацией в связи с публикациями о заболевании "валящим с ног вирусом".

Роспотребнадзор направил Минздраву Казахстана запрос относительно эпидемиологической ситуации в стране на фоне сообщений о болезни, вызываемой "валящим с ног вирусом". Такое сообщение распространила пресс-служба российского санитарного ведомства.

"В связи с появившимися сообщениями Роспотребнадзор запросил официальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации у Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

- Роспотребнадзор

В заявлении уточняется, что, по данным Минздрава Казахстана, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом по стране стабильна и в целом не отличается от "традиционного" осенне-зимнего роста числа заболевших.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили со ссылкой на то же казахстанское ведомство, что в Алматы наблюдается рост детских госпитализаций с респираторными заболеваниями. В общей сложности в ноябре порядка 14 тыс детей понадобилась медпомощь из-за респираторных симптомов.

"Порядка 2,8 тыс детей были госпитализированы"

- Роспотребнадзор

В пресс-службе городского управления общественного здравоохранения заверили, что оперативно будут созданы новые койки для госпитализации детей, и подчеркнули, что поводов для паники нет.