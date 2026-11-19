UKMTO: в Ормузском проливе два британских танкера подверглись обстрелу.

Два танкера в акватории Ормузского пролива подверглись обстрелу, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 11 морских милях к северу от города Эль-Хасаб, Оман.

"Танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом в кормовую часть”

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Как сообщает UKMTO, на данный момент информации о пострадавших или об ущербе окружающей среде нет.

Позднее служба также проинформировала и о втором аналогичном случае.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях к востоку от города Эль-Хасаб, Оман. Машинное отделение танкера, следовавшего на выход из Ормузского пролива, было поражено неизвестным снарядом"

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