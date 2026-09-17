Новый филиал историко-краеведческого музея Геленджика под открытым небом с бесплатным входом и свободным доступом к дольменам планируют открыть в долине реки Жане.

В Геленджике на территории долины реки Жане намерены открыть бесплатный музейный комплекс под открытым небом. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов.

Он отметил, что новую площадку передадут в ведение городского историко-краеведческого музея в качестве его филиала, а ее посещение сделают свободным для всех желающих.

"Ко мне обращаются геленджичане и жители других городов по поводу доступа к природным памятникам в долине реки Жане. Людей справедливо возмущает, что летом за посещение дольменов приходится платить. Местные жители хорошо помнят, что в 90-е годы эта территория была в городском ведении"

– Алексей Богодистов

Глава города отметил, что на данный момент идет работа с краевыми ведомствами по передаче земельного участка музею в бессрочное пользование, параллельно готовятся сметы и проект благоустройства, а также прорабатывается подключение объекта к электричеству, водоснабжению и канализации.

Кроме того, на территории комплекса планируется установить входную группу, пункт охраны, лавочки и информационные стенды.

Напомним, в долине реки Жане расположены древние мегалитические сооружения — дольмены, построенные в эпоху бронзы более 4–5 тыс лет назад, а также курганный комплекс XIII–XV веков, насчитывающий свыше 500 насыпей.

Кроме исторических памятников, территория известна каскадом водопадов и природных купелей. Среди них наиболее популярны водопад Изумрудный, а также купели Афродиты и Геракла.