По итогам 2025 года SOCAR заняла первое место в рейтинге крупнейших компаний Центральной Евразии CEBA Top 500, зафиксировав годовую выручку в размере $50,8 млрд.

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заняла первое место в рейтинге крупнейших компаний Центральной Евразии по итогам 2025 года с выручкой $50,8 млрд. Соответствующие данные представлены в индексе CEBA Top 500.

В десятку лидеров вошли три компании из Азербайджана с совокупной выручкой $65,1 млрд, пять из Казахстана с показателем $60,9 млрд, а также по одной из Узбекистана с $10,8 млрд и Туркменистана с $8 млрд.

Отмечается, что в рейтинг вошли 500 компаний из девяти стран Центральной Евразии с общей предварительной выручкой около $400 млрд.

Помимо SOCAR, в топ-10 вошли еще две азербайджанские компании нефтегазового сектора: операционная компания по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли" AIOC с выручкой $8,3 млрд и операционная компания по проекту "Шах-Дениз" с показателем $6 млрд.