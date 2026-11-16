Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заняла первое место в рейтинге крупнейших компаний Центральной Евразии по итогам 2025 года с выручкой $50,8 млрд. Соответствующие данные представлены в индексе CEBA Top 500.
В десятку лидеров вошли три компании из Азербайджана с совокупной выручкой $65,1 млрд, пять из Казахстана с показателем $60,9 млрд, а также по одной из Узбекистана с $10,8 млрд и Туркменистана с $8 млрд.
Отмечается, что в рейтинг вошли 500 компаний из девяти стран Центральной Евразии с общей предварительной выручкой около $400 млрд.
Помимо SOCAR, в топ-10 вошли еще две азербайджанские компании нефтегазового сектора: операционная компания по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли" AIOC с выручкой $8,3 млрд и операционная компания по проекту "Шах-Дениз" с показателем $6 млрд.