Мака Бочоришвили отрицает наличие антизападной риторики у правящей партии Грузии. По ее словам, власти республики отвечают лишь на нападки, которые получают.

Со стороны властей Грузии нет никакого никакого антизападного нарратива и антиевропейской риторики. Такое заявление сделал 20 ноября глава МИД страны Мака Бочоришвили.

В эфире телекомпании "Имеди" грузинский министр отметила, что Евросоюз своим решением прекратить политический диалог с Грузией проводит "политику обиды". По ее словам, такая политика не может принести результата.

"Не существует никакого антизападного нарратива и не существует никакой антиевропейской риторики. Существуют ответы на те нападки, которые получают власти Грузии и грузинское государство"

– Мака Бочоришвили

Она подчеркнула, что обязанностей властей состоит в том, чтобы дать определенный политический ответ на ту ложь и ту дезинформацию, которую ежедневно появляется в резолюциях Европарламента, заявлениях и так далее.