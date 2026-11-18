Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сообщил, что переговоры прошли позитивно и были конструктивными.

Встреча президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошла успешно, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что соответствующее заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин по итогам трехсторонних переговоров.

Он уточнил, что переговоры были конструктивными и принесли значимые результаты.

"Сегодняшняя встреча лидеров Китая, России и США была позитивной, конструктивной и принесла значимые результаты"

– Си Цзиньпин

Напомним, сегодня Путин, Трамп и Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.