Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, коснулся вопроса совместной работы с Азербайджаном при использовании трансграничных рек.

Азербайджан и Армения могут и должны сотрудничать в вопросах, касающихся трансграничных рек, такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Глава правительства РА подчеркнул, что, учитывая активную работу в рамках мирной повестки между Ереваном и Баку, сотрудничество не только может, но и должно быть реализовано и в этой области.

Пашинян напомнил о том, что определенные реки протекают по территории обоих государств, а также о существовании конкретных экологических стандартов.

Армянский лидер обратил внимание на факт такого сотрудничества Армении с Ираном и Турцией.

Он добавил, что в данный момент идет процесс формирования соответствующих рабочих групп с Азербайджаном, но встречи пока не проводились.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Дублине на полях IX саммита Европейского политического сообщества. На них была подчеркнута важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов. Главы государств также приветствовали создание рабочих групп по вопросам трансграничных рек.