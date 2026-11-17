Представители Израиля не контактируют с Каллас уже почти полгода. По данным СМИ, речь идет именно о прямых контактах с главой евродипломатии.

Израиль прервал контакты с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Соответствующую информацию подтвердили в самом еврейском государстве.

По данным газеты Politico, которое ссылается на пресс-секретаря министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара Михаль Мааян, прямое общение с Каллас не ведется с июня нынешнего года.

Издание сообщает, что глава МИД перестал общаться с Каллас после сообщений о том, что она сравнила обращение Израиля с палестинцами с политикой ЮАР во времена апартеида. При этом сама верховный представитель ЕС это никак не комментировала.

Мааян отметила, что решение о прекращении контактов остается в силе и касается лишь самой Каллас.

До минувшего лета Каллас и Саар активным образом контактировали друг с другом по вопросам гуманитарной ситуации в секторе Газа.