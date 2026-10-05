Совет старейшин Ингушетии презентовал проект "Боарам", призванный сохранить исконные ингушские свадебные традиции и отказаться от чуждых элементов и излишеств, которые только мешают будущей жизни молодоженов.

Совет старейшин при главе Ингушетии призвал власти республики восстановить бытовавшие ранее свадебные национальные традиции, сообщили в пресс-службе главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"Одной из центральных тем встречи духовенства, молодежи, владельцев банкетных залов и общественности стала презентация проекта "Боарам" (мера, норма) по сохранению исконных ингушских свадебных традиций и формированию рекомендаций по проведению торжеств"

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Причиной обращения аксакалов стало то, что некоторые элементы традиционной ингушской свадьбы видоизменяются, вытесняясь заимствованными обычаями, идущими вразрез с традиционной для населения скромностью, этикете и семейных ценностях, зачастую это затрагивает и внешний облик невесты, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Критике Совета старейшин подверглись отсутствие традиционного ингушского костюма как важной составляющей национальной культуры, и чрезмерные расходы на проведение свадеб, которые из-за своих масштабов нередко превращают семейное событие в серьезное финансовое бремя.

При этом сохранение даже незначительных элементов национального уклада имеет принципиальное значение: это в полной мере относится к традиционному распределению мужских и женских обязанностей во время свадеб, таких, как помощь детей старшим и проявление уважения к людям старшего поколения.

Предложенный аксакалами проект поможет вернуть в процесс бракосочетания традиционные обряды, сделать свадьбы скромнее и интереснее, а также отказаться от ряда чуждых народу элементов и излишеств: букета невесты, дорогих подарков родственникам, огромных свадебных тортов и многого другого, далеко не главного в будущей жизни молодоженов.