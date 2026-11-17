Командующий Силами обороны Грузии в ходе поездки в Баку встретился с главой Генштаба Азербайджана. Центральной темой обсуждения стало расширение взаимодействия между странами в военной сфере.

В Баку состоялась встреча главы Генштаба Азербайджана Керима Велиева и командующего Силами обороны Грузии Георгия Матиашвили. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 18 ноября на сайте азербайджанского Минобороны.

Сначала Керим Велиев и Георгий Матиашвили пообщались друг с другом в формате тет-а-тет, а затем провели встречу в расширенном составе с участием делегаций.

В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя республиками Южного Кавказа в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Стороны также коснулись проведения военных учений и тренировок в двустороннем и многостороннем форматах, организации взаимных визитов на экспертном уровне и военно-политических процессов в регионе и мире.

"Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес"

– Минобороны АР