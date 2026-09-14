Сегодня титул туристической столицы ОЭС перейдет от Шуши к Лахору. В городе Шуша проводится церемония закрытия мероприятия с передачей "эстафеты" пакистанскому Лахору.
Церемония закрытия мероприятия "Шуша – туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026" проходит сегодня в городе Шуша в Азербайджане.
Участие в мероприятии принимают представители Азербайджана, Ирана, Турции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Туркменистана.
Шуша носила статус туристической столицы ОЭС в 2026 году, сегодня он будет передан городу Лахор в Пакистане на 2027 год.
В 2025 году титул туристической столицы объединения носил турецкий город Эрзурум.