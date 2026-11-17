В Шэньчжене провели двустороннюю встречу президент США и председатель КНР. По словам Трампа, ожидается, что последующая трехсторонняя встреча с участием российского лидера будет успешной.

На полях саммита АТЭС в Шэньчжене состоялась встреча лидеров США и КНР Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает агентство Reuters и пресс-пул Белого дома, на встрече Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом. Он отметил, что США и Китай связывают особые отношения.

Глава Белого дома поблагодарил китайского лидера за "невероятно теплый прием" и поздравил его с проведением саммита АТЭС. Также на встрече Трамп высказал просьбу о том, чтобы Китай "делал больше для (американских) фермеров".

По словам Трампа, и США и КНР хотят помочь в урегулированию украинского конфликта.

"Мы хотим оказать помощь в том, что касается конфликта между Россией и Украиной. Хотели бы, чтобы он закончился. Думаю, я могу с полной уверенностью высказаться от имени нас обоих"

– Дональд Трамп

После двусторонней встречи лидеров США и КНР, состоится трехсторонняя – с участием президента России. Трамп ожидает, что встреча будет успешной.

"У нас состоится трехсторонняя встреча, как ее называют. Я с нетерпением жду этой встречи. Мы только что провели небольшую встречу с президентом Путиным, чтобы заложить основу, и я думаю, что у нас, возможно, получится успешная (трехсторонняя) встреча"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, в среду он беседовал с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в течение двух часов, пишет Reuters.