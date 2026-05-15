Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу приговорен к более чем двум годам лишения свободы за нарушения на съезде оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP).

Суд вынес приговор экс-мэру Стамбула Экрему Имамоглу по делу о предполагаемых нарушениях закона о выборах, которые были совершены на 38-м съезде Республиканской народной партии Турции (CHP) три года назад. Об этом пишут турецкие СМИ.

Политик приговорен к 2 годам и одному месяцу лишения свободы. Аналогичный срок получили такие фигуранты дела, как Рыза Акполат, Озгюр Челик, Нихат Ешилташ, Баки Айденер, Эркан Айдын, Мехмет Кылынчарслан, Метин Гюзелкая и Серхат Джан Эш.

При этом три человека – мэр Измира Джемиль Тугай, Хусейин Яшар и Озген Нам – были оправданы.

Кроме того, Имамоглу не сможет заниматься политикой, однако это решение еще должно пройти утверждение Апелляционном и Верховном судах.

Напомним, что Имамоглу судили по делу о нарушениях на съезде CHP 4–5 ноября 2023 года, где он был председателем. Нарушения были совершены в ходе выборов главы партии, на этот пост претендовали Кемаль Кылычдароглу и Озгюр Озель, который выиграл.

Следствие установило, что ряду участников съезда предлагали деньги, телефоны и прочие вещи, если они отдадут голос за Озгюра Озеля, родственников делегатов обещали устроить на работу в муниципалитетах, а участникам мероприятия выдавали продуктовые карты.