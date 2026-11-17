Российская сборная не сможет принять участие в континентальном первенстве в 2028 году. Последним на данный момент международным турниром для национальной команды стал Евро-2020, проходивший из-за пандемии COVID-19 в 2021 году.

Сборная России по футболу не попала в список участников отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Это следует из письма генсека УЕФА Теодора Теодоридиса, которое он направил всем членам организации.

По данным "Спорт-Экспресс", в жеребьевке квалификации будут участвовать 54 сборные, однако России среди них нет.

Отбор на Евро-2028 начнется в марте следующего года. Участники будут распределены по 12 группам. При жеребьевке УЕФА разведет сборные Азербайджана и Армении, Беларуси и Украины, Испании и Гибралтара, а также Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

Напомним, предыдущее континентальное первенство проходило в 2024 году в Германии. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале англичан. Российская национальная команда в Евро-2024 не участвовала.