Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения полноформатных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Полноформатных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на завтра не запланировано, об этом рассказал в ходе разговора с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что предметной беседы между главами государств не проводилось: Путин и Трамп только поздоровались на торжественном приеме, который был дан от имени председателя КНР Си Цзиньпина, передает РИА Новости.

"Нет, они просто поприветствовали (друг друга – ред.), и все"

- Дмитрий Песков

Кроме того, он назвал время, в течение которого будет проходить трехсторонний саммит Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа: на встречу выделено не более часа.