Миллионы жителей Турции, рассказали в "Аккую Нуклеар", смогут получать электроэнергию после того, как будет запущен первый энергоблок атомной электростанции "Аккую".

Несколько миллионов человек будет снабжать энергией первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции после того, как его выведут на проектную мощность, рассказал председатель совета директоров компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

По его словам, энергия, получаемая на АЭС "Аккую", будет подаваться в объединенную энергосистему Турции, а затем, по более чем по тысяче километров ЛЭП, поступать на юг Турции, а именно в провинции Мерсин, Анталья, Караман, Конья, Адана, Османие, передает РИА Новости.

По плану в итоге первый энергоблок будет производить свыше 8,7 млрд киловатт-часов электроэнергии каждый год.

"Этого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек - столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы"

- Антон Дедусенко