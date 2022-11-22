Израильский президент Ицхак Герцог принял российского посла Анатолия Викторова. Стороны обсудили двусторонние отношения Москвы и Тель-Авива.

Президент Еврейского государства Ицхак Герцог провел рабочую встречу с послом России в Тель-Авиве Анатолием Викторовым, сообщила пресс-служба диппредставительства РФ в столице Израиля.

Отмечается, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

"18 ноября в Иерусалиме президент Израиля Ицхак Герцог принял посла России Анатолия Викторова. Встреча прошла в дружественной атмосфере"

— посольство РФ

Пресс-служба сообщила, что президент и посол провели "заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества".

Также была "подчеркнута важность поддержания конструктивного характера российско-израильского взаимодействия, развития политического диалога и человеческих контактов в торгово-экономической, культурной, научно-образовательной и других областях", отметили в посольстве.

Кроме того, на встрече стороны уделили внимание "отмечаемой в этом году важной вехе - 35-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между Россией и Израилем".

Напомним, изначально двусторонние отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года.

Позже, уже 18 октября 1991 года дипотношения между двумя странами были восстановлены в полном объеме.