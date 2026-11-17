США не видят непосредственной угрозы применения Ираном "грязной бомбы", считает министр внутренней безопасности.
Вашингтон не считает, что Тегеран может применить "грязную бомбу", такое заявление сделал министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.
Об этом он сообщил в ходе слушаний в американском конгрессе.
Он отметил, что "Иран не представляет непосредственной угрозы с точки зрения заговора с целью применения "грязной бомбы".
Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что Иран якобы работает над планом покушения на высокопоставленных чиновников администрации США.
Для этих целей иранцы якобы планируют использовать "грязную бомбу" или же химическое оружие.