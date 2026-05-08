По делу Имамоглу задержали более 10 человек в Турции

Стамбульская прокуратура продолжает расследование в отношении организации, связанной с мэром города. С целью задержания подозреваемых турецкая полиция провела рейды в нескольких городах страны.

В Турции задержали 12 человек в рамках расследования в отношении организации, связанной с мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно Стамбульской прокуратуре, в ходе работы Управления по борьбе с финансовыми преступлениями были выявлены нарушения в шести тендерах, которые были проведены структурами Стамбульского муниципалитета (ИББ). Речь, в частности, идет о департаменте ремонта дорог и координации инфраструктуры, а также о подразделениях, отвечающих за электронные системы и информационные технологии.

После завершения проверок сотрудники правоохранительных органов провели операции в Стамбуле, Кыркларели и Трабзоне, в ходе которых задержали 12 подозреваемых. Всех их доставили в полицию.

Ранее в этом месяце в суд были доставлены 23 подозреваемых по этому же делу.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан в марте прошлого года. В настоящее время он находится под арестом.