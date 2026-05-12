За первый горнолыжный сезон курорт "Мамисон" посетили 35 тыс человек

В Северной Осетии всесезонный курорт "Мамисон" принял 35 тысяч туристов за горнолыжный сезон 2025-2026. Об этом сообщает пресс-служба института развития Кавказ.РФ.

"Больше 35 тысяч гостей. Сезон катания стартовал на курорте 31 декабря прошлого года, и трассы держали форму до конца майских каникул. В пиковые дни зимних праздников курорт принимал до 1 500 человек за день"

- Кавказ.РФ

В прошедшем сезоне для гостей курорта работали 19 км трасс, а также кресельная канатные дороги, поднимающая на высоту 3 тыс метров. Кроме того, за это время количество мест размещения на курорте выросло более чем на 100 единиц и достигло 280.

Напомним, курорт "Мамисон" открылся 14 марта 2025 года. Всего за время работы он принял около 100 тыс гостей. В течение следующих пяти лет власти региона планируют открыть на курорте еще 23 км трасс для катания и четыре новые канатные дороги.