Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях"

– заявление

Также они отметили важность заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством Туркменистана в национальной туристической зоне "Аваза" в октябре этого года.

В настоящий момент Бердымухамедов находится в Казани, где принимает участие в международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир. KazanForum".