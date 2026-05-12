Контроль на Ормузом принесет Ирану больший доход, чем нефть – Тегеран

Контроль над Ормузским проливом принесет Ирану вдвое больший доход, чем продажа нефти, рассказал пресс-секретарь армии ИРИ Мохаммад Акраминия, передает агентство ISNA.

Он сообщил, что западная часть Ормузского пролива в настоящее время контролируется ВМС КСИР, восточная – ВМС Ирана.

"Наш контроль над Ормузским проливом не только принесет стране огромные экономические доходы - даже вдвое превышающие нефтяные доходы, но и усилит наши позиции во внешней политике"

По его словам, также контроль над Ормузом дает Ирану более крепкую позицию на мировой арене и ослабляет позиции США на Ближнем Востоке – иранский контроль над проливом не позволяет американским военным восстановить инфраструктуру на базах в странах Персидского залива.