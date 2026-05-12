Летний отдых в Сочи подорожал на 10%

Цены на летний отдых в Сочи вырастут в среднем на 10%. Отельеры сдерживают стоимость проживания ради сохранения турпотока.

Отдых в Сочи летом подорожал на 10%, однако не так существенно, как ожидалось, потому что отельеры курорта стараются сдерживать цены и предлагают туристам скидки для оживления спроса. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Заместитель генерального директора компании "Алеан" Оксана Булах подтвердила выбор туристами одной поездки в Сочи продолжительностью 10 или 12 дней вместо двух коротких визитов.

Руководитель отдела внутреннего туризма компании "Lets Fly" Сергей Васин объяснил сдерживание стоимости проживания в Сочи ростом цен на продукты и коммунальные услуги.

Он также отметил, что массовых скидок в Сочи летом не предвидится из-за постоянной смены тарифов в зависимости от спроса, а специальные условия возможны исключительно при низкой загрузке отелей.

"Слетать.ру" оценивает минимальную стоимость семидневного тура на двоих в Сочи с вылетом из Москвы в первой половине июня в 46 тыс рублей при проживании в отеле три звезды с завтраками. Размещение в гостинице четыре звезды обойдется от 59,6 тыс рублей, а пять звезд от 69,2 тыс рублей.

Сервис бронирования "Островок" зафиксировал среднюю стоимость ночи в отелях и апартаментах Сочи летом на уровне 6,8 тыс рублей. Рост к прошлому году составил 3%.