Иран назвал РФ гарантом безопасности на Ближнем Востоке

Иран рассматривает позицию России в Совете Безопасности ООН как главную гарантию стабильности на Ближнем Востоке на фоне обострения регионального конфликта и давления со стороны США.

Заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери назвал действия России в ООН гарантией безопасности на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.

Беседа состоялась на полях 21 заседания секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества.

Руководитель делегации Ирана рассчитывает на твердую позицию России в Совете Безопасности ООН. Политик подчеркнул важность блокировки американских инициатив для предотвращения дальнейшей агрессии США.

"Мы исходим из того, что стратегическое видение России сводится к тому, чтобы не позволить США использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации своих агрессивных действий. И любая авантюра США на площадке Совета Безопасности ООН будет сталкиваться с умной, встречной реакцией России"

- Али Багери

Он также выразил признательность России за поддержку на фоне обострения регионального конфликта. Иран высоко оценивает действия партнеров при противодействии давлению США и Израиля.

"В тяжелых условиях мы отмечаем, что позиция наших друзей видна более четко, чем в обычной ситуации. Решительная позиция наших друзей - соседней России, как в двустороннем формате, так и на международной арене, заслуживает признательности"

- Али Багери